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Шлеменков Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1889

Дата смерти

18.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шлеменков Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
20.04.1923

Сын: Шлеменков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Мельникова (Шлеменкова) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична

Смерть
18.09.1970

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