Шлеменков Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1889
Дата смерти18.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шлеменков Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
20.04.1923
Сын: Шлеменков Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Шлеменкова (Белохвостова) Анна Кузьминична
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.01.1925
Смерть
18.09.1970