Пицын Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицын Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979

Отец: Пицын Александр

Мать: Пицына Елена Витальевна

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