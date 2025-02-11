Шашкин Евграф Данилович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Шашкин Евграф Данилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Шашкин Даниил Григорьевич1785 г.р.
Супруги
Шашкина Дарья Ивановна1815 г.р.
Дети
Шашкин Варлам Евграфович1837 г.р.
(Шашкина) Дарья Евграфовна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шашкин Даниил Григорьевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шашкин Варлам Евграфович

Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шашкина) Дарья Евграфовна

Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шашкин Трофим Евграфович

Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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