Шашкин Евграф Данилович
мужской, родился 1816, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецШашкин Даниил Григорьевич1785 г.р.
Супруги
Шашкина Дарья Ивановна1815 г.р.
Дети
Шашкин Варлам Евграфович1837 г.р.
(Шашкина) Дарья Евграфовна1844 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шашкин Даниил Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шашкина) Дарья Евграфовна
Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шашкина Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно