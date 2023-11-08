Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Мария мл. Мефодьева

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.07.1903

Дочь: Мария мл. Мефодьева

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.05.1906

Сын: Николай мл. Мефодьев

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.08.1907

Дочь: Анфиса мл. Мефодьева

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Румянцев Иван мл. Мефодьев

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Геннадий мл. Мефодьев

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1916

Сын: Павел Мефодьев

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия мл. Мефодьева

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Медведково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр мл. Мефодьев

Отец ребёнка: Мефодий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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