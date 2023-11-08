Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Мария мл. Мефодьева
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
?.07.1903
Дочь: Мария мл. Мефодьева
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
07.05.1906
Сын: Николай мл. Мефодьев
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1907
Дочь: Анфиса мл. Мефодьева
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Румянцев Иван мл. Мефодьев
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Павел Мефодьев
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия мл. Мефодьева
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мефодий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мефодий Ефимович
Смерть
Неизвестно