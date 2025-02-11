К...Ов Агап Никаноров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

К...Ов Агап Никаноров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Кудряшова (К...Ова) Марина Агапова / Мария АгаповаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова (К...Ова) Марина Агапова / Мария Агапова

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.