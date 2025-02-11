К...Ов Агап Никаноров
мужской, родился Неизвестно, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Кудряшова (К...Ова) Марина Агапова / Мария АгаповаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова (К...Ова) Марина Агапова / Мария Агапова
Мать ребёнка: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно