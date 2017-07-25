Сидоров Василий Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1937
Дата смерти25.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1964
Дочь: Авдеева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1970
Сын: Сидоров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Елена Петровна
Смерть
25.07.2017