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Сидоров Василий Капитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1937

Дата смерти

25.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1964

Дочь: Авдеева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1970

Сын: Сидоров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Елена Петровна

Смерть
25.07.2017
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