Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Новиков Станислав
Новиков Станислав
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.07.1969
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Карманова) Татьяна
1969 г.р.
Дети
(Новикова) Кира
1993 г.р.
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1993
Дочь:
Кира
Мать ребёнка:
Татьяна
Москва
, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Татьяна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия