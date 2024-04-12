Новиков Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Станислав

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1993

Дочь: Кира

Мать ребёнка: Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
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