Кавкаева Евдокия Сергеева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Кавкаева Евдокия Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Кавкаев Фрол Родионов1837 г.р.
Дети
Кавкаев Андрей Фролов14.10.1871 г.р.
(Кавкаева) Анна Фролова28.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавкаев Фрол Родионов

Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Кавкаев Андрей Фролов

Отец ребёнка: Кавкаев Фрол Родионов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.01.1874

Дочь: (Кавкаева) Анна Фролова

Отец ребёнка: Кавкаев Фрол Родионов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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