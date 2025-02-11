Кавкаева Евдокия Сергеева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Кавкаев Фрол Родионов1837 г.р.
Дети
Кавкаев Андрей Фролов14.10.1871 г.р.
(Кавкаева) Анна Фролова28.01.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1871
Отец ребёнка: Кавкаев Фрол Родионов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1874
Дочь: (Кавкаева) Анна Фролова
Отец ребёнка: Кавкаев Фрол Родионов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно