Тимошинин Сергей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошинин Сергей Семёнов

Место рождения

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1847

Дата смерти

14.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1847

Отец: Тимошин Семён Романов

Мать: Параскева Иванова

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тимошинин Ефимий Сергеев

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
собственник
Смерть
14.05.1897
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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