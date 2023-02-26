Тимошинин Сергей Семёнов
Место рожденияд.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.09.1847
Дата смерти14.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1847
Отец: Тимошин Семён Романов
Мать: Параскева Иванова
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
собственник
Смерть
14.05.1897
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.