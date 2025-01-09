Авдеев Пётр Миронович
мужской, родился Около 1868, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер 07.01.1952, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ОтецАвдеев Мирон Афанасьевич (?)До 1859 г.р.
МатьАвдеева СтефанидаОколо 1847 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Авдеев Мирон Афанасьевич (?)
Мать: Авдеева Стефанида
Дочь: Куприна (Авдеева) Марина Петровна
Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна
Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна
Дочь: (Авдеева) Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна
Сын: Авдеев Иван Петрович
Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна
Дочь: Паршукова (Авдеева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна
Дочь: Ермакова (Авдеева) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна
Дочь: Ивлева (Авдеева) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна
Дочь: Дегтярёва (Авдеева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна
В переписи 1917 года указано «45 лет».