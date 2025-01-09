Авдеев Пётр Миронович Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдеев Пётр Миронович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1868, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 07.01.1952, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отец
Авдеев Мирон Афанасьевич (?)До 1859 г.р.
Мать
Авдеева СтефанидаОколо 1847 г.р.
Супруги
Авдеева Домна ДимитриевнаДо 1877 г.р.
Авдеева (Сизова) Вера Васильевна1868 или 1874 г.р.
Дети
Куприна (Авдеева) Марина Петровна20.10.1894 ст. г.р.
Авдеев Алексей Петрович12.02.1896 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Авдеев Мирон Афанасьевич (?)

Мать: Авдеева Стефанида

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

В переписи 1917 года указано «45 лет».

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянин. Церковный староста

Бракосочетание
До 1894

Жена: Авдеева Домна Димитриевна

Рождение ребёнка
20.10.1894 ст.

Дочь: Куприна (Авдеева) Марина Петровна

Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 617

Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.

Сын: Авдеев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 412

Рождение ребёнка
07.05.1897 ст.

Дочь: (Авдеева) Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 412

Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Сын: Авдеев Иван Петрович

Мать ребёнка: Авдеева Домна Димитриевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 885

Бракосочетание
Между 1902 и 1917

Жена: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Это был второй брак как для Веры, так и для Петра. | Авдеев Тимофей Петрович | У матери погиб муж, у отца умерла жена. И вот они решили соединить свою жизнь. У матери было пятеро, у отца двое. А вот вместе они нажили: Ермакова Настасья, это местная, вот Катя (Ивлева (Авдеева) Екатерина Петровна), я, и вот с 1924ого года сестра в деревне, которую похоронили.

Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Паршукова (Авдеева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «13 лет».

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Ермакова (Авдеева) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «2 года».

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ивлева (Авдеева) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Авдеев Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Дегтярёва (Авдеева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Смерть
07.01.1952
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Причина смерти: Престарелый возраст | Актовая запись №1 от 12.01.1952 Хайрюзовский сельский Совет депутатов трудящихся Троицкого района Алтайского края. | Пенсионер. Сдан паспорт II-ЦБ №517938

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