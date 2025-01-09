Нагайцов Макар Иванович
мужской, родился Около 1833, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецНагайцов Иван КузьмичОколо 1797 г.р.
МатьНагайцова Дарья АндреевнаОколо 1793 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Нагайцов Иван Кузьмич
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834