Нагайцов Макар Иванович Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Нагайцов Макар Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1833, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Нагайцов Иван КузьмичОколо 1797 г.р.
Мать
Нагайцова Дарья АндреевнаОколо 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Нагайцов Иван Кузьмич

Мать: Нагайцова Дарья Андреевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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