(Горбунова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Полиенко Сергей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Полиенко Георгий
Отец ребёнка: Полиенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Полиенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полиенко Сергей
Смерть
Неизвестно