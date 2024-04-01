(Горбунова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбунова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Полиенко Сергей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Полиенко Георгий

Отец ребёнка: Полиенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Полиенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полиенко Сергей

Смерть
Неизвестно
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