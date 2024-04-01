Полиенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полиенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Полиенко Подесаул Илья Афанасьевич

Мать: Кошкарова Елизавета

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Полиенко Георгий

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
1930
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