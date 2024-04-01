Полиенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Полиенко Георгий
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
1930