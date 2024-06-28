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Калинников Василий Иванович

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

23.06.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
12.01.1911 ст.

Жена: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
23.06.1912 ст.
Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
умер от удара в голову острым орудием
Рождение ребёнка
10.11.1917 ст.

Сын: Калинников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный, отец не известен. Родился через 5 лет после смерти мужа своей матери, восприемник - крестьянин того же села Сергей Афонасьев Семенов.

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