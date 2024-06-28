Калинников Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смерти23.06.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1911 ст.
Смерть
23.06.1912 ст.
умер от удара в голову острым орудием
Рождение ребёнка
10.11.1917 ст.
Сын: Калинников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна
Незаконнорожденный, отец не известен. Родился через 5 лет после смерти мужа своей матери, восприемник - крестьянин того же села Сергей Афонасьев Семенов.