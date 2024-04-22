Конева (Кузьмина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонева (Кузьмина) Наталья Ивановна

Конева (Кузьмина) Наталья Ивановна

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кузьмин Иван Васильевич

Мать: Кузьмина Авдотья Ивановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1848 ст.

Муж: Конев Евстафий Лаврентьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1849

Сын: Конев Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.

Дочь: Василиса Евстафьевна

Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.09.1853 ст.

Сын: Конев Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Никитинская Ольга Евстафьевна

Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Конев Демид Евстафьевич

Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close