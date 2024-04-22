Конева (Кузьмина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Кузьмин Иван Васильевич
Место жительства
1838
Бракосочетание
09.02.1848 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1849
Сын: Конев Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.
Дочь: Василиса Евстафьевна
Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.09.1853 ст.
Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Никитинская Ольга Евстафьевна
Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Конев Евстафий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно