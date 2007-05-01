Лункин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛункин Анатолий Васильевич

Лункин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1936

Дата смерти

?.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2007
Причина смерти: Инфаркт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.