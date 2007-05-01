Лункин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1936
Дата смерти?.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2007
Причина смерти: Инфаркт