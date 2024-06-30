Кульгускин Николай
Место рожденияр.п. Дергачи Саратовская область.
Дата рождения27.05.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973
Отец: Кульгускин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2001
Сын: Кульгускин Алексей
Мать ребёнка: Кульгускина (Качаева) Оксана
Рождение ребёнка
26.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульгускина (Качаева) Оксана