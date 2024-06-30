Кульгускин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульгускин Николай

Место рождения

р.п. Дергачи Саратовская область.

Дата рождения

27.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973

Отец: Кульгускин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульгускина (Качаева) Оксана

Рождение ребёнка
06.12.2001

Сын: Кульгускин Алексей

Мать ребёнка: Кульгускина (Качаева) Оксана

Рождение ребёнка
26.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульгускина (Качаева) Оксана

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