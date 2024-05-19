Матвеев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Матвеев Василий Ионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Матвеева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Матвеева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Матвеев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Любовь
Смерть
1942