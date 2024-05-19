Матвеев Василий Васильевич 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Матвеев Василий Ионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинаева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Матвеева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Матвеева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Клинаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Матвеев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Любовь

Смерть
1942

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