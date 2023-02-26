Бикина Дария Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикин Макар Ерофеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агапова (Бикина) Мария Макарова
Отец ребёнка: Бикин Макар Ерофеев
Рождение ребёнка
23.07.1839
Сын: Бикин Прохор Макаров
Отец ребёнка: Бикин Макар Ерофеев
Смерть
Неизвестно