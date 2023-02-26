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Бикина Дария Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикин Макар Ерофеев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агапова (Бикина) Мария Макарова

Отец ребёнка: Бикин Макар Ерофеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1839

Сын: Бикин Прохор Макаров

Отец ребёнка: Бикин Макар Ерофеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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