Широков Валентин Васильевич
Место рождениядеревня Липовка Тульская область
Дата рождения28.09.1932
Дата смерти05.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932
деревня Липовка Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1958
Дочь: Минаева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Широкова (Кошелева) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1969
Сын: Широков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Широкова (Кошелева) Тамара Николаевна
Смерть
05.10.2003