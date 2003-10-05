Широков Валентин Васильевич 28.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Широков Валентин Васильевич

Место рождения

деревня Липовка Тульская область

Дата рождения

28.09.1932

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932

Отец: Широков Василий Семенович

Мать: Широкова Анастасия Карповна

деревня Липовка Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1958

Дочь: Минаева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Широкова (Кошелева) Тамара Николаевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1969

Сын: Широков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Широкова (Кошелева) Тамара Николаевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
05.10.2003
Электросталь, Электросталь, Московская область

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