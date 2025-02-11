Наталья 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Осипов1807 г.р.
Дети
Федосья Васильева1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Осипов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Осипов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20 семья

Смерть
Неизвестно

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