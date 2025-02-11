Наталья
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Осипов1807 г.р.
Дети
Федосья Васильева1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Осипов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Осипов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно