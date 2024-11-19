Раченков Дмитрий Кирилов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Раченков Кирило Петров
Мать: Раченкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Кондратий Дмитриев
Мать ребёнка: Раченкова (Лопатина) Евдокия Кондратьева
Бракосочетание
1862 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.
Сын: Раченков Панкратий Дмитриев
Мать ребёнка: Раченкова (Лопатина) Евдокия Кондратьева
Смерть
Неизвестно