Раченков Дмитрий Кирилов 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Раченков Дмитрий Кирилов

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Раченков Кирило Петров

Мать: Раченкова Фекла Иванова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Кондратий Дмитриев

Мать ребёнка: Раченкова (Лопатина) Евдокия Кондратьева

Бракосочетание
1862 ст.

Жена: Раченкова (Лопатина) Евдокия Кондратьева

Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.

Сын: Раченков Панкратий Дмитриев

Мать ребёнка: Раченкова (Лопатина) Евдокия Кондратьева

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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