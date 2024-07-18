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Жуколина Татьяна Семеновна

Место рождения

Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

15.04.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Семен Егорович

Мать: не указана

Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1853

Сын: Жуколин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.08.1854

Сын: Жуколин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.08.1856

Сын: Жуколин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.08.1857

Сын: Жуколин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.01.1860

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.05.1862 ст.

Сын: Жуколин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.10.1864

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.10.1864 ст.

Сын: Жуколин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
15.04.1888 ст.

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