Жуколина Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти15.04.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Семен Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1853
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.08.1854
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.08.1856
Сын: Жуколин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.08.1857
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.01.1860
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.05.1862 ст.
Сын: Жуколин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.10.1864
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Жуколин Василий Афанасьевич
Смерть
15.04.1888 ст.