Елена Егорова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
04.02.1857
Муж: Андрей Аввакумов
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно