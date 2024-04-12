Елена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егорова

Место рождения

Саматово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Андрей Аввакумов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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