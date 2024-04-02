Гимадутдинова (Гумарова) Мадания Габдрашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951
Отец: Гумаров Габдрашит
Мать: Гумарова Амина
Рождение ребёнка
29.01.1985
Дочь: Бугай Лилия Габдылнуровна
Отец ребёнка: Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович
Рождение ребёнка
20.12.1993
Сын: Гимадутдинов Айнур Габдылнурович
Отец ребёнка: Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович