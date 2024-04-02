Гимадутдинова (Гумарова) Мадания Габдрашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадутдинова (Гумарова) Мадания Габдрашитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951

Отец: Гумаров Габдрашит

Мать: Гумарова Амина

Рождение ребёнка
29.01.1985

Дочь: Бугай Лилия Габдылнуровна

Отец ребёнка: Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович

Рождение ребёнка
20.12.1993

Сын: Гимадутдинов Айнур Габдылнурович

Отец ребёнка: Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович

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