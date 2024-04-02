Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1955
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: Гимадутдинов Габдулла
Мать: Гимадутдинова Гульфинур
Рождение ребёнка
29.01.1985
Дочь: Бугай Лилия Габдылнуровна
Мать ребёнка: Гимадутдинова Мадания Габдрашитовна
Рождение ребёнка
20.12.1993
Сын: Гимадутдинов Айнур Габдылнурович
Мать ребёнка: Гимадутдинова Мадания Габдрашитовна