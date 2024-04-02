Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадутдинов Габдылнур Габдулхатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Гимадутдинов Габдулла

Мать: Гимадутдинова Гульфинур

Рождение ребёнка
29.01.1985

Дочь: Бугай Лилия Габдылнуровна

Мать ребёнка: Гимадутдинова Мадания Габдрашитовна

Рождение ребёнка
20.12.1993

Сын: Гимадутдинов Айнур Габдылнурович

Мать ребёнка: Гимадутдинова Мадания Габдрашитовна

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