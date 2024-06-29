Коврова (Смирнова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
д.Ерыкалка
Бракосочетание
06.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Коврова Александра Павловна
Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Коврова Анна Павловна
Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ковров Александр Павлович
Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно