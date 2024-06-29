Коврова (Смирнова) Ирина Михайловна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коврова (Смирнова) Ирина Михайловна

Место рождения

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Смирнов Михаил Патрикеевич

Мать: Смирнова Мария Петровна

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
д.Ерыкалка
Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Муж: Ковров Павел Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Коврова Александра Павловна

Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Коврова Анна Павловна

Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ковров Александр Павлович

Отец ребёнка: Ковров Павел Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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