Иевлева (Иевлева) Наталья Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти01.12.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Иевлева) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Иевлева) Гликерия Ефимовна
Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич
Смерть
01.12.1802