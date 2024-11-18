Иевлева (Иевлева) Наталья Симоновна Около 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иевлева (Иевлева) Наталья Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

01.12.1802

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Иевлев Симон Андреевич

Мать: Иевлева (Ергина) Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иевлев Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иевлев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Иевлева) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Иевлева) Гликерия Ефимовна

Отец ребёнка: Иевлев Еким (Ефим) Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.12.1802
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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