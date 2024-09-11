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Паршуков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1858 ст.

Отец: Паршуков Михаил Иванович

Мать: Паршукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.

Сын: Паршуков Яков Иванович

Мать ребёнка: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна

Баськово, Доможировская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Матвеева (Паршукова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна

Баськово, Доможировская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно

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