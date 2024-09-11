Паршуков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1858 ст.
Отец: Паршуков Михаил Иванович
Мать: Паршукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.
Мать ребёнка: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Матвеева (Паршукова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна
Смерть
Неизвестно