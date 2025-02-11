(Кудряшова) Евфимия Фёдорова
женский, родилась 10.07.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.09.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Фёдор Леонтьев1847 г.р.
МатьКудряшова Агафья Кондратьева1848 г.р.
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Рождение
10.07.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.09.1884
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область