(Кудряшова) Евфимия Фёдорова 10.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Евфимия Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.07.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.09.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Фёдор Леонтьев1847 г.р.
Мать
Кудряшова Агафья Кондратьева1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1883

Отец: Кудряшов Фёдор Леонтьев

Мать: Кудряшова Агафья Кондратьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.09.1884
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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