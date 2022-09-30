Чепуркин (Пиловальщиков) Афанасий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепуркин (Пиловальщиков) Афанасий Тихонович

Чепуркин (Пиловальщиков) Афанасий Тихонович

Место рождения

Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.01.1769 ст.

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.04.1795 ст.

Жена: Чепуркина (Юдина) Вера Трофимовна

Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.08.1811 ст.

Дочь: Клинушина (Чепуркина) Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Чепуркина (Юдина) Вера Трофимовна

Порожки, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Около 1817

Мы используем куки для улучшения работы сайта.