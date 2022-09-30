Чепуркин (Пиловальщиков) Афанасий Тихонович
Место рождения
Дата рождения12.01.1769 ст.
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1795 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1811 ст.
Дочь: Клинушина (Чепуркина) Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Чепуркина (Юдина) Вера Трофимовна
Порожки, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Около 1817