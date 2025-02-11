Wall Cornelius Friedrich
мужской, родился 11.06.1841, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 19.10.1901, Hanover, Manitoba, Canada
Дети
Wall Friedrich C.20.03.1880 г.р.
Wall Heinrich30.04.1882 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1880
Сын: Wall Friedrich C.
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Рождение ребёнка
30.04.1882
Сын: Wall Heinrich
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Рождение ребёнка
25.04.1883
Сын: Wall Jakob C.
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Рождение ребёнка
25.05.1884
Сын: Wall Gerhard
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Рождение ребёнка
12.12.1885
Сын: Wall David C.
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Рождение ребёнка
20.03.1887
Сын: Wall Gerhard C P
Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna
Rhineland, Manitoba, Canada
Смерть
19.10.1901
Hanover, Manitoba, Canada