Wall Cornelius Friedrich 11.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Wall Cornelius Friedrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.06.1841, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 19.10.1901, Hanover, Manitoba, Canada

Дети
Wall Friedrich C.20.03.1880 г.р.
Wall Heinrich30.04.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
20.03.1880

Сын: Wall Friedrich C.

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Рождение ребёнка
30.04.1882

Сын: Wall Heinrich

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Wall Jakob C.

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Wall Gerhard

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Рождение ребёнка
12.12.1885

Сын: Wall David C.

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Wall Gerhard C P

Мать ребёнка: Wall (Penner) Anna

Rhineland, Manitoba, Canada

Смерть
19.10.1901
Hanover, Manitoba, Canada

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