Калабух Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалабух Лаврентий

Калабух Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калабух Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Калабух Кондратий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Калабух Самуил Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.