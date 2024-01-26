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Аксёнов Пётр Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Аксёнов Давыд

Мать: Аксёнова (Чекунова) Евдокия Данииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова (Борисова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Аксёнов Степан Петрович

Мать ребёнка: Аксёнова (Борисова) Анна Фёдоровна

Военная награда
04.01.1915
34 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат, пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником, выбил из фольварка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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