Аксёнов Пётр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Аксёнова (Борисова) Анна Фёдоровна
Военная награда
04.01.1915
34 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат, пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником, выбил из фольварка... Показать все
Смерть
Неизвестно