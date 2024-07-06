Лакомов Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакомов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакомов Григорий Феоктистович

Мать: Лакомова Федосья (Феодосия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакомова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакомов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакомов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Лакомов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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