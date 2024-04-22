Жоров Федот Самсонович
Место рождения
Дата рождения05.06.1864 ст.
Дата смерти13.05.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1864 ст.
Отец: Жоров Самсон Софоньевич
Крещение
08.06.1864 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Иван Титов сын Жоравлев и Гликерия Евстихеева дочь Шевченкова.
Смерть
13.05.1868 ст.
Причина смерти: детская болезнь. По малолетству не исповедан, но приобщен.
Похороны
15.05.1868 ст.
Похоронен на приходском кладбище.