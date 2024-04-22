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Жоров Федот Самсонович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

05.06.1864 ст.

Дата смерти

13.05.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
05.06.1864 ст.

Отец: Жоров Самсон Софоньевич

Мать: Жорова Феврония Федотовна

Очкино, Сумська область
Крещение
08.06.1864 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Иван Титов сын Жоравлев и Гликерия Евстихеева дочь Шевченкова.
Смерть
13.05.1868 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь. По малолетству не исповедан, но приобщен.
Похороны
15.05.1868 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.
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