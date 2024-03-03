Жорова Феврония Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорова Феврония Федотовна

Жорова Феврония Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

01.12.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Снытко Анастасия Самсоновна

Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
До 1841

Муж: Жоров Самсон Софоньевич

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Около ?.12.1859

Сын: Жоров Роман Самсонович

Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич

Очкино, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в записи о смерти - 3 месяца.
Рождение ребёнка
16.03.1863 ст.

Дочь: Дарья Самсоновна

Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
05.06.1864 ст.

Сын: Жоров Федот Самсонович

Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич

Очкино, Сумська область
Смерть
01.12.1879 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: удушье.
Похороны
03.12.1879 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close