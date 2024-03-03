Жорова Феврония Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти01.12.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Снытко Анастасия Самсоновна
Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
До 1841
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Около ?.12.1859
Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич
Вычислено, исходя из возраста в записи о смерти - 3 месяца.
Рождение ребёнка
16.03.1863 ст.
Дочь: Дарья Самсоновна
Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич
Рождение ребёнка
05.06.1864 ст.
Отец ребёнка: Жоров Самсон Софоньевич
Смерть
01.12.1879 ст.
Причина смерти: удушье.
Похороны
03.12.1879 ст.
Похоронена на общем кладбище.