Пауль Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.2004
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.2008
Дочь: Пауль Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Бондарев Валерий Александрович
Рождение ребёнка
02.12.2010
Дочь: Пауль Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Бондарев Валерий Александрович