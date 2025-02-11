Сюраев Косма Васильевич 28.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраев Косма Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.10.1877, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.11.1879, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
Мать
Сюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1877

Отец: Сюраев Василий Младший Анисимович

Мать: Сюраева Мария Илларионовна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.11.1879
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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