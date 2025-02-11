Сюраев Косма Васильевич
мужской, родился 28.10.1877, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.11.1879, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
МатьСюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
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Рождение
28.10.1877
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.11.1879
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область