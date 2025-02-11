Пётр До 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1770, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Михаил Петров1788 г.р.
Иван Петров1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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