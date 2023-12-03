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Брынцева Александра Прохоровна Семеновна

Место рождения

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.02.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Ефрейтор 138 пехотного Болховского полка в запасе
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.

Сын: Кириллов Павел Иванович

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кирилова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.07.1895 ст.

Дочь: Брынцева Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1896 ст.

Сын: Брынцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1898 ст.

Сын: Брынцев Кириллов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Дочь: Брынцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.02.1903 ст.
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

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