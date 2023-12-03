Брынцева Александра Прохоровна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти03.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Ефрейтор 138 пехотного Болховского полка в запасе
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кирилова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
25.07.1895 ст.
Дочь: Брынцева Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
07.11.1898 ст.
Сын: Брынцев Кириллов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Дочь: Брынцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Брынцев Кириллов Иван Кириллович
Смерть
03.02.1903 ст.