Баранова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1796

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Баранова) ?

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Баранов Романов

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Николай Романов

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Баранов ?

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Баранов Григорий Романович

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Баранов Егор Романов

Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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