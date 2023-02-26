Баранова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1796
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Баранова) ?
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Баранов Романов
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Николай Романов
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Баранов ?
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Баранов Григорий Романович
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Баранов Егор Романов
Отец ребёнка: Баранов Роман Аггеев
Смерть
Неизвестно