Сырысев Игнатий Никитин
мужской, родился 1827, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьВарвара Иванова1810 г.р.
ОтецСырысев Никита Фёдоров1801 г.р.
Супруги
Сырысева Екатерина Матвеева1822 г.р.
Дети
(Сырысева) Матрёна Игнатова1847 г.р.
Борис Игнатов1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сырысев Никита Фёдоров
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сырысева) Матрёна Игнатова
Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Борис Игнатов
Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Афанасий Игнатов
Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно