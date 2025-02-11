Сырысев Игнатий Никитин 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Сырысев Игнатий Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Варвара Иванова1810 г.р.
Отец
Сырысев Никита Фёдоров1801 г.р.
Супруги
Сырысева Екатерина Матвеева1822 г.р.
Дети
(Сырысева) Матрёна Игнатова1847 г.р.
Борис Игнатов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сырысев Никита Фёдоров

Мать: Варвара Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырысева Екатерина Матвеева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сырысева) Матрёна Игнатова

Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Рождение ребёнка
1850

Сын: Борис Игнатов

Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сырысев Фёдор Игнатов

Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1857

Сын: Афанасий Игнатов

Мать ребёнка: Сырысева Екатерина Матвеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Смерть
Неизвестно

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