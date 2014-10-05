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Попов Геннадий Григорьевич

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Место рождения

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.12.1964

Дата смерти

05.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1964

Отец: ?

Мать: Елена Никитична

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
кочегар
Рождение ребёнка
03.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2014
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

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