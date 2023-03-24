Parviainen Juho Tahvonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parviainen Juho Tahvonpoika

Место рождения

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

29.05.1750

Дата смерти

До 1781

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1750

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen (Loikas) Lisa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Karinen (Kuivalain) Beatha

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Partanen (Parviainen) Liisa Juhontytär

Мать ребёнка: Karinen (Kuivalain) Beatha

Смерть
До 1781
Рождение ребёнка
03.04.1781

Дочь: (Parviainen) Kaisa Juhontytär

Мать ребёнка: Karinen (Kuivalain) Beatha

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