Parviainen Juho Tahvonpoika
Место рожденияKuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения29.05.1750
Дата смертиДо 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Partanen (Parviainen) Liisa Juhontytär
Мать ребёнка: Karinen (Kuivalain) Beatha
Рождение ребёнка
03.04.1781
Дочь: (Parviainen) Kaisa Juhontytär
Мать ребёнка: Karinen (Kuivalain) Beatha