Кузнецова Макарова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1907 ст.
Дата смерти03.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907 ст.
Воспреемники: Осиевской волости деревни Соколова крестьянин Василий Симеонов Симеонов и деревни Назарова крестьянская девица Анастасия Михайлова Макарова
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1940
Сын: Кузнецов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Смерть
03.09.1988