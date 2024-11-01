Кузнецова Макарова Мария Васильевна 07.08.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Макарова Мария Васильевна

Место рождения

Назарово, Осеевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

07.08.1907 ст.

Дата смерти

03.09.1988

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907 ст.

Отец: Макаров Василий Михайлович

Мать: Макарова (Сахарникова) Параскева Андреева

Назарово, Осеевская волость, Богородский уезд
Воспреемники: Осиевской волости деревни Соколова крестьянин Василий Симеонов Симеонов и деревни Назарова крестьянская девица Анастасия Михайлова Макарова
Бракосочетание
1935

Муж: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1940

Сын: Кузнецов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
03.09.1988

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