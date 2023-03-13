Губачовъ Иванъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Губачовъ Василий Федоровъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губачова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Губачовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Губачевъ Федоръ
Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Губачова) Марья
Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова