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Губачовъ Иванъ

Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Губачовъ Василий Федоровъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Губачовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Губачевъ Федоръ

Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Губачова) Марья

Мать ребёнка: Губачова Дарья Карпова

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