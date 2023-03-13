Губачова Дарья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Губачовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Губачевъ Федоръ
Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Губачова) Марья
Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ