Губачова Дарья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачова Дарья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Губачовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Губачевъ Федоръ

Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Губачова) Марья

Отец ребёнка: Губачовъ Иванъ

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