Анна Степанова
Место рождения
Дата рождения05.09.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1809 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1829 ст.
Дочь: Василиса Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.
Сын: Родион Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
22.03.1833 ст.
Дочь: Матрена Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1835 ст.
Сын: Григорий Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1837 ст.
Дочь: Пелагея Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
30.12.1841 ст.
Дочь: Меланья Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Васильев
Смерть
Неизвестно