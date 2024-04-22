Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Степанова

Анна Степанова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1829 ст.

Дочь: Василиса Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.

Сын: Родион Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1833 ст.

Дочь: Матрена Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1835 ст.

Сын: Григорий Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1837 ст.

Дочь: Пелагея Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.12.1841 ст.

Дочь: Меланья Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Васильев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close