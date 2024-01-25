Мариненко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМариненко Сергей

Мариненко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1937

Дочь: Саваренюк Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Мариненко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мариненко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мариненко Анастасия

Смерть
Неизвестно
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